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الأربعاء، 06-09-2023 04:42 م

مانشستر يونايتد يضم هدافة كأس العالم

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الوكيل الإخباري - أعلن مانشستر يونايتد، اليوم الأربعاء، تعاقده مع المهاجمة اليابانية هيناتا ميازاوا، قادمة من نادي مينافي سينداي الياباني.

وجاء إعلان النادي الإنجليزي عبر موقعه الإلكتروني، مع الترحيب باللاعبة الجديدة التي نالت الحذاء الذهبي، كهدافة كأس العالم للسيدات 2023 في أستراليا ونيوزيلندا، برصيد 5 أهداف.

ونشر الموقع تصريح ميازاوا (23 عاما)، التي أبدت سعادتها بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات، قائلة: "أنا سعيدة للغاية، لكوني جزءا من هذه العائلة الرائعة، ومع هذا الفريق الرائع".

وأضافت: "أتطلع حقا للبدء معهم، وأتمنى أن يثير أسلوب لعبي إعجاب جماهير مانشستر يونايتد".

يذكر أن ميازاوا حققت إنجازات مع منتخبات بلادها لمختلف الفئات، حيث حصدت الفضية والمركز الثاني في كأس العالم للناشئات 2016 في الأردن، قبل الفوز بكأس العالم للشابات 2018 في فرنسا.

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