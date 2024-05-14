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الثلاثاء، 14-05-2024 03:32 م

مانشستر يونايتد يعلن رحيل فاران نهاية الموسم

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الوكيل الإخباري - أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بشكل رسمي رحيل المدافع الفرنسي رافاييل فاران بنهاية الموسم الجاري 2023-2024.

وأصدر مان يونايتد بيان عبر موقعه الرسمي، يعلن خلاله عن رحيل فاران مع نهاية عقده في يونيو المقبل، لكن سيُجري عمليات تأهيلية ليتمكن من المشاركة مع الفريق من جديد قبل نهاية الموسم.

كان فاران انضم إلى صفوف مانشستر يونايتد قادمًا من ريال مدريد في صيف 2021، وبعقد ينتهي في يونيو 2024.

وشارك الفرنسي رافاييل فاران صاحب الـ 31 عامًا، في 93 مباراة مع مانشستر يونايتد بكافة المسابقات، ونجح في تسجيل هدفين.

وحصل الفرنسي رافاييل فاران على لقب كأس الرابطة الإنجليزية مع مان يونايتد بالموسم الماضي، وأمام المدافع الفرنسي فرصة التتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي الذي وصل فيه للمباراة النهائية وسيلاقي مانشستر سيتي يوم 25 مايو الجاري.

ويعاني فاران من إصابة أبعدته عن الملاعب منذ الخسارة ضد تشيلسي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في الدوري الإنجليزي.

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