مانشستر يونايتد يعود إلى سباق أمرابط

الوكيل الإخباري - عاد نادي مانشستر يونايتد إلى سباق التعاقد مع المغربي سفيان أمرابط، لاعب وسط فيورنتينا، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.



ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، حاول مانشستر يونايتد التعاقد مع أمرابط في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، قبل التوقيع مع مارسيل سابيتزر من بايرن ميونخ على سبيل الإعارة، لكن فيورنتينا لم يسمح للنجم العربي بالرحيل.



وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن مانشستر يونايتد أعاد الاهتمام بلاعب فيورنتينا، مع اقتراب رحيل فريد، الموجود ضمن اهتمامات فولهام وأندية السعودية.



وأوضحت: "من المحتمل أن يرحل سكوت مكتوميناي أيضا عن خط وسط مانشستر يونايتد هذا الصيف".



وذكرت "ديلي ميل" أن فيورنتينا منفتح الآن على بيع أمرابط مقابل 30 مليون جنيه إسترليني.



وتألق أمرابط خلال مونديال قطر 2022 مع منتخب المغرب، وأسهم في حصول أسود الأطلس على المركز الرابع.

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