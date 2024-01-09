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الثلاثاء، 09-01-2024 03:22 م

مانشستر يونايتد يعود للانتصارات على حساب ويغان

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الوكيل الإخباري -  بلغ مانشستر يونايتد الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على مضيفه ويغان 2 - صفر، الاثنين، ضمن منافسات الدور الثالث.

وتقدم مانشستر يونايتد في الدقيقة 22 عن طريق ديوغو دالوت، قبل أن يضيف برونو فيرنانديز الهدف الثاني في الدقيقة 74 من ضربة جزاء.

وعاد مانشستر يونايتد إلى سكة الانتصارات بعد خسارته في الجولة الماضية ببطولة الدوري 1 - 2 أمام نوتنغهام فورست، فيما عانى من صعوبات عديدة الشهر الماضي بعدما خسر خمس مباريات في بطولتي الدوري ودوري أبطال أوروبا.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة.

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