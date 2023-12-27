مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على أستون فيلا في مباراة مثيرة

الوكيل الإخباري - انتفض مانشستر يونايتد ليحول تأخره بهدفين أمام أستون فيلا إلى فوز بنتيجة 3-2 في مباراة جمعتهما الثلاثاء ضمن الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وأنهى أستون فيلا الشوط الأول متقدما بهدفين من توقيع جون ماكجين ولياندر ديندونكر في الدقيقتين 21 و26.



وانتفض يونايتد في الشوط الثاني وسجل ثلاثة أهداف عبر الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو "هدفين" في الدقيقتين 59 و71، والدنماركي راسموس هوبلوند في الدقيقة 82.



وبعد هذا الفوز المثير، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 31 نقطة ليتقدم إلى المركز السادس، فيما تجمد رصيد أستون فيلا عند 39 نقطة في المركز الثالث.

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