مانشستر يونايتد ينجز صفقة المليار

الوكيل الإخباري - أعلن مانشستر يونايتد، اليوم الإثنين، تجديد عقد الشراكة مع علامة (أديداس) 10 أعوام إضافية، مقابل 900 مليون جنيه إسترليني (1.044 مليون يورو).





ويربط العقد الجديد "الشياطين الحمر" وشركة الملابس الرياضية الألمانية حتى 2035، بزيادة نسبتها 20% مقارنة بالعقد السابق بينهما.



وقال المدير التنفيذي لليونايتد ريتشارد أرنولد إن "العلاقة بين مانشستر يونايتد وأديداس هي واحدة من الأكثر تجليا في عالم كرة القدم".



كما أوضح أرنولد أن علاقة النادي بالعلامة الرياضية تعود إلى حقبة الثمانينات وأنها شهدت "إعادة إحياء في العقد الماضي ببعض التصميمات والتقنيات الأكثر تطورا في مجال الملابس الرياضية".



وكان العقد الماضي بينهما قد بدأ في موسم 2015-2016، رغم أن أديداس كانت تزود النادي الإنجليزي العريق بملابسه الرياضية بين 1980 و1992.



ويوقع مانشستر يونايتد هذا العقد بعد عودته للتشامبيونزليج الموسم المقبل، وبينما يبحث ملاك النادي عن مشترين جدد.

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