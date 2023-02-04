مانشستر يونايتد يواجه كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

الوكيل الإخباري - يستضيف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي منافسه كريستال بالاس على ملعب " أولد ترافورد " في تمام السادسة مساء ضمن مباريات منافسات الجولة الـ 22 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.



يحتل نادي مانشستر يونايتد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة، بينما يحتل كريستال بالاس المركز الثاني عشر في جدول ترتيب مسابقة الدورى الإنجليزي برصيد 24 نقطة.



تأهل مانشستر يونايتد، للمباراة النهائية لكأس الرابطة الإنجليزية، بعدما جدد فوزه على ضيفه فريق نوتينجهام فورست، بثنائية نظيفة، فى اللقاء الذى جمعهما على ملعب "أولد ترافورد" ضمن منافسات إياب نصف نهائي البطولة.



ويواجه مانشستر يونايتد، فى المباراة النهائية فريق نيوكاسل يونايتد، بعد تأهل الأخير على حساب فريق ساوثهامبتون. وتقام المباراة النهائية لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية، يوم 26 فبراير الجاري على ملعب "ويمبلي".



قرر نادى مانشستر يونايتد الإنجليزى إعادة لاعبه ماسون جرينوود في أحدث قائمة لفريق مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزى الممتاز، بعد إسقاط التهم الموجهة إلى اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا.



وأعلنت شرطة مدينة مانشستر بشكل رسمي إسقاط جميع التهم الموجهة إلى جرينوود بعد أن تم اعتقاله فى شهر فبراير الماضى، بتهمة اغتصاب صديقته والاعتداء عليها.



ومن المقرر أن يعود جرينوود إلي تدريبات مانشستر يونايتد، لكن سيكون هناك برنامج تأهيلي خاص للاعب من قبل المدرب الهولندي إيريك تين هاج، قبل المشاركة في المباريات.



وجاءت آخر مباراة لجرينوود مع يونايتد ضد وست هام في 22 يناير من العام الماضي، وبعد حوالي أسبوع، وتحديدا في 30 يناير، تم القبض على اللاعب وتم إيقافه من قبل النادي منذ ذلك الحين.

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