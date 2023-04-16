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الأحد، 16-04-2023 12:42 م

مانشستر يونايتد يواجه نوتينجهام لتأمين المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي

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الوكيل الإخباري -  يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفاً على نوتينجهام فورست في السادسة والنصف مساء اليوم على ملعب سيتي جراوند، ضمن مباريات الجولة الـ 31 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز. ويحتل نادي مانشستر يونايتد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي البريميرليج هذا الموسم برصيد 56 نقطة، فيما يتواجد نوتينجهام فورست في المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 27 نقطة.

وتبحث كتيبة نادي مانشستر يونايتد عن تحقيق الانتصار اليوم على حساب نوتينجهام فورست، للحفاظ على فرص الفريق فى التواجد بمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وكان إريك تن هاج، مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، قد أكد أنه لا يعرف مدة غياب ليساندرو مارتينيز مدافع الفريق الذي تعرض لإصابة قوية أمام إشبيلية مساء أمس بالدوري الأوروبي.

وقال تين هاج خلال المؤتمر الصحفي لمباراة نوتنجهام: "كل مباراة هي قتال وعليك أن تكون مستعدًا لتلك المعركة. لدينا مجموعة وعندما يحين وقتهم يجب أن يحضروا ويساهموا في الفريق ، يجب أن يكونوا مستعدين. هذا ما نتوقعه و ما نطلبه ".

وأوضح مدرب يونايتد أنه أبعد برونو فرنانديز عندما كان فريقه يتقدم 2-0 ضد اشبيلية من أجل منع طرد البرتغالي لحصوله على بطاقة صفراء ثانية، برونو لأنه كان من الممكن أن يُطرد، لقد أنقذه الحكم لأن إشبيلية فعل الشيء نفسه في الشوط الأول وتم توجيه بطاقة صفراء للاعبه، لذا لا تدخل في معارك فردية مع خصومك، فهذا ليس ضروريًا، فأنت تقوم بتسخين الخصم والمخاطرة بطردك، لا أريد ذلك أخذ المخاطرة".

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