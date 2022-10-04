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الثلاثاء، 04-10-2022 01:47 م

مانشستر يونايتد يوافق على رحيل رونالدو

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الوكيل الإخباري - أكدت صحيفة "تليغراف" الإنجليزية في تقرير، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، قد يرحل عن مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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ولا يعتمد الهولندي إريك تين هاغ، المدير الفني لمانشستر يونايتد، على رونالدو بشكل أساسي هذا الموسم، وأبقاه بديلا طوال مباراة الديربي أمام مانشستر سيتي، والتي خسرها اليونايتد بنتيجة 3-6، أمس الأحد.

وبحسب صحيفة "تليغراف"، فإن تين هاغ كان يرغب في الإبقاء على رونالدو، عندما تولى منصبه كمدرب ليونايتد مطلع هذا الموسم.

وأكدت الصحيفة، أن المدرب الهولندي ومانشستر يونايتد لن يقفا الآن أمام رحيل اللاعب البرتغالي إذا تلقى عرضا مناسبا عند فتح نافذة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وحاول رونالدو الرحيل عن مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي الأخير، بسبب فشل الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا، لكنه لم يتلق عرضا مناسبا ليضطر لمواصلة مسيرته في ملعب "مسرح الأحلام".

ونوهت "تليغراف"، أن رونالدو لا يزال يأمل في الرحيل عن مانشستر يونايتد، لكنه يريد الحصول على فرصة أكبر للعب مع اليونايتد قبل مشاركته مع منتخب بلاده في نهائيات مونديال قطر الشهر المقبل.

وشارك رونالدو في مباراة كاملة واحدة فقط في الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي.

وكان صاحب الـ37 عاما، عاد إلى مانشستر يونايتد صيف 2021 قادما من يوفنتوس وسجل 24 هدفا في 39 مباراة الموسم الماضي.

ولكن "الدون" هذا الموسم شارك في 8 مباريات فقط، ودخل في أغلبها كبديل، واكتفى بتسجيل هدف واحد من ركلة جزاء.

ويرتبط رونالدو بعقد مع مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم الحالي، لكن يونايتد لديه خيار تمديد العقد لمدة 12 شهرا أخرى.

 

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