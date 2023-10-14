مانشيني يستدعي مدافع النصر

الوكيل الإخباري - استدعى مدرب المنتخب السعودي، الإيطالي روبرتو مانشيني، اليوم السبت، مدافع النصر علي لاجامي للمعسكر المقام حاليا في البرتغال، وفقا لبيان صادر عن الأخضر عبر حسابه الرسمي على "إكس".



وجاءت خطوة مانشيني بعد إصابة مدافع الاتحاد، حسن كادش، والسماح له بالعودة إلى السعودية لاستكمال علاجه في النادي.



وكان مدافع المنتخب السعودي والاتحاد، أحمد شراحيلي، قد تعرض لقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة الفتح بالدوري، قبل 3 أسابيع.

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