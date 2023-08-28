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الإثنين، 28-08-2023 11:15 ص

مانشيني يكشف أسباب قبوله تدريب المنتخب السعودي

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الوكيل الإخباري - كشف الإيطالي روبرتو مانشيني، عن أسباب قبوله تولي منصب المدير الفني للمنتخب السعودي.

ووقع مانشيني البالغ 58 عاما عقدا لمدة أربعة أعوام، وتحديدا حتى عام 2027، مع الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وقال مانشيني في تصريحات نشرها اتحاد الكرة: "يشرفني كثيرا أن أحصل على منصب المدير الفني للمنتخب السعودي. أعتقد أن هذه فرصة عظيمة بالنسبة لي لتجربة كرة القدم في بلد جديد، خاصة مع تزايد شعبية اللعبة في آسيا".

وتابع: "أعتقد اعتقادا راسخا أن ثقافة كرة القدم الشغوفة في السعودية والجودة الجوهرية للاعبين هي مكونات حاسمة للنجاح، ووجود أفضل اللاعبين في دوري المحترفين يشير إلى إمكانية النمو".

وأضاف مدرب المنتخب الإيطالي سابقا: "العالم كله يدرك الإمكانيات الهائلة التي يتمتع بها المنتخب السعودي، من خلال أدائه المتميز في كأس العالم".

وأردف: "كانت مشاهدة الجماهير بعد الفوز المبهر على الأرجنتين رائعة. لقد تركوا بصماتهم على الساحة العالمية. لقد ملأ الفريق المشجعين في المملكة بفخر كبير، وسرع من طموحات كرة القدم في البلاد".

وأوضح: "لدينا القدرة على التحسن أكثر.. المنتخب قوي بلاعبين موهوبين. أعتقد أن لدينا ما يلزم للارتقاء بمستوانا إذا عملنا بجد".

الظهور الأول للمدرب الجديد في دكة بدلاء الأخضر سيكون خلال المواجهة الودية أمام كوستاريكا في إنجلترا يوم 8 سبتمبر القادم، وبعدها سيخوض المنتخب السعودي مباراة ودية أخرى أمام كوريا الجنوبية.

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