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الثلاثاء، 15-08-2023 01:09 م

ماني يفشل في رفع راية النصر بغياب رونالدو

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الوكيل الإخباري - استهل نادي النصر مشواره في الموسم الجديد لدوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين (2023-2024)، بهزيمة مؤثرة أمام مضيفه الاتفاق (1-2) في اللقاء الذي جمعهما الاثنين.

تقدم نادي النصر بهدف سجله مهاجمه السنغالي ساديو ماني مبكرا بعد مرور أربع دقائق فقط من انطلاق صفارة البداية.
 
ولكن الاتفاق رد الصاع صاعين في الشوط الثاني بتسجيله هدفين متتاليين عبر كل من المهاجمين، السويدي روبين كايسون، والفرنسي موسى ديمبيلي بحلول الدقيقتين (47، 53) على الترتيب، من عمر المباراة، التي جرت على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

وغاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن نادي النصر بسبب إصابة تلقاها في الشوط الإضافي الثاني من المباراة النهائية لبطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، والتي حسم لقبها "صاروخ ماديرا" لفريقه بإحرازه هدفين في مرمى نادي الهلال السعودي (2-1) يوم السبت الماضي.

كما استبعد البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر، مجموعة من المحترفين باستثناء الثنائي ساديو ماني وجسيلان كونان، لإراحتهم بعد نهائي البطولة العربية قبل يومين.

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