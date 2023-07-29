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السبت، 29-07-2023 12:55 م

ماني ينضم إلى النصر السعودي

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الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة سكاي سبورت الألمانية أن النصر السعودي يضع الرتوش الأخيرة على إتمام صفقة التعاقد مع ساديو ماني.

أوضحت الصحيفة أن "العالمي" في الأمتار الأخيرة من المفاوضات مع بايرن ميونخ، مبينة أنه عقب التواصل اتفاق كامل بين جميع الأطراف قد يتم الإعلان عن انتقال الدولي السنغالي إلى النصر الأحد.

وأضافت: "من المرجح غياب ماني عن رحلة "البافاري" إلى سنغافورة، خاصة أن المحادثات متقدمة جداً بين النصر والبايرن إذ سيتم حسم كل شيء خلال 48 ساعة على أقصى تقدير".

وأشارت إلى أن بيورن بيزيمر وكيل ماني سيصل إلى طوكيو السبت لاستكمال كافة التفاصيل الخاصة بالمفاوضات.

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