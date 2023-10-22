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الأحد، 22-10-2023 01:16 م

مان سيتي يهزم برايتون ويستعيد توازنه والصدارة

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الوكيل الإخباري -  استعاد مانشستر سيتي حامل اللقب توازنه والصدارة مؤقتا بفوزه على ضيفه برايتون 2-1 السبت في المرحلة التاسعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

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وسجل رجال المدرب الإسباني بيب غوارديولا هدفي الفوز في الشوط الأول عبر الدوليين الأرجنتيني خوليان ألفاريس والنروجي إرلينغ هالاند في الدقيقتين 7 و19.

وعانى مان سيتي الأمرين في الشوط الثاني أمام تحسن في مستوى برايتون الذي نجح البديل الإسباني أنسو فاتي المعار من برشلونة في تقليص الفارق له إثر هجمة مرتدة استغل خلالها كرة خاطئة من المدافع الدولي السويسري مانويل أكانجي داخل المنطقة فتابعها داخل المرمى (73).

ومع ذلك، حافظ مان سيتي على تقدمه حتى نهاية المباراة ليستعيد نغمة الانتصارات متفاديا الخسارة الثالثة تواليا في الدوري للمرة الأولى منذ سبع سنوات.

ورفع مان سيتي رصيده إلى 21 نقطة ليرتقي إلى صدارة ترتيب الدوري مؤقتا، بينما تجمد رصيد برايتون عند 16 نقطة في المركز السابع.

 

ملاعب

 

 




 

 


 

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