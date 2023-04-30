مان سيتي يواجه فولهام لخطف الصدارة من أرسنال

الوكيل الإخباري - يحل فريق مانشستر سيتي ضيفا ثقيلا على نادي فولهام مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي للموسم الحالي، ويحتضن ملعب كرافن كوتيج مواجهة فولهام ومانشستر سيتي في الرابعة عصراً.



ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي للموسم الحالي برصيد 73 نقطة، حصدها من 31 مباراة، فاز في 23 مباراة وتعادل في 4 مباريات وخسر 4 مواجهات.



بينما يتواجد فولهام بالمركز العاشر في الموسم الحالي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة، حصدها من 32 مباراة، فاز في 13 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر 13 ممواجهة.



وستكون الفرصة سانحة أمام مانشستر سيتي حامل اللقب لإزاحة أرسنال عن صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، حيث سيدخل اللقاء بمعنويات الفوز الكبير على أرسنال 4-1 الأربعاء مهدداً حلم "المدفعجية" بلقب أول منذ 2004، ويبدو فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا مرشحاً للعودة من لندن بالنقاط الثلاث التي ستضعه في الصدارة.

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