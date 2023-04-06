مان يونايتد يفوز على برينتفورد بالبريمييرليغ

الوكيل الإخباري - ضمن فعاليات الجولة 25 من منافسات الدوري الانكليزي الممتاز " البريمييرليغ "، عزز نادي مانشستر يونايتد من مركزه الرابع في جدول الترتيب بفوز مستحق امام برينتفورد وبواقع 1-0 واهدر لاعبو اليونايتد العديد من الفرص الخطرة ليخرج بفوز صعب ساعده في تعزيز موقعه بشكل اكبر.



وفي الشوط الاول فرض لاعبو اليونايتد سيطرتهم المطلقة على مجرياته حيث وضعوا الخصم تحت ضغط هائل ومنذ الدقائق الاولى ولم يمنح ابناء المدرباريك تين هاغ لاعبو برينتفورد اي مجال للتنفس حيث ضغط الشياطين الحمر بقوة في محاولة لاقتناص هدف التقدم ولاحت لهم العديد من المحاولات الخطيرة وكان سكوت ماكتوميناي قريب من منح فريقه التدم ولكن تسديدة الاسكتلندي مرت بمحاذاة القائم قبل ان يتمكن ماركوس راشفورد من خطف هدف التقدم في الدقيقة 27 بعد عرضية جميلة من مارسيل سابيتسير، وواصل اليونايتد سيطرتهم وضغطهم وانما بغياب الفعالية الهجومية وبدوره لم ينجح لاعبو برينتفورد من القيام بأي ردة فعل هجومية واضحة لينتهي هذا الشوط بتقدم الشياطين الحمر وبواقع 1-0.



وفي الشوط الثاني واصل لاعبو اليونايتد سيطرتهم الكبير على مجريات اللقاء في ظل قلة حيلة لاعبي برينتفورد والذين فشلوا في مجاراة خصمهم وبدوره ضغط لاعبو مانشستر بهدوء كبير حيث حاولوا الاحتفاظ بالكرة لاطول فترة ممكنة للحدّ من امكانية الخصم بهجمات مرتدة، وبعدها اجرى مدرب برينتفورد فرانك العديد من التبديلات السريعة في صفوف فريقه في محاولة لتحسين الاداء الهجومي لفريقه وتحصّل برينتفورد على بعض المحاولات الخطيرة ولكن اللمسة الاخيرة غابت عنهم امام المرمى وبدوره لم يسنغل لاعبو اليونايتد سيطرتهم لخطف هدف ثاني، وفي الدقائق الـ15 الاخيرة واصل لاعبو اليونايتد ضغطهم الكبير ولكن فعاليتهم الهجومية غابت عنهم امام المرمى وبدوره لم ينجح لاعبو برينتفورد من تهديد صريح لمرمى الشياطين الحمر لتنتهي المباراة بفوز اليونايتد وبواقع 1-0.

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