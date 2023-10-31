ماينز يمنح اللاعب أنور غازي فرصة ثانية

الوكيل الإخباري - أعلن نادي ماينز الألماني لكرة القدم يوم الاثنين أنه قرر إيقاف اللاعب الهولندي من أصل مغربي، أنور الغازي، بسبب التعليقات التي أدلى بها حول النزاع بين إسرائيل وحماس. وقد أصدر النادي هذا القرار بسبب "موقف اللاعب من الصراع في الشرق الأوسط بطريقة غير مقبولة بالنسبة للنادي".



تمثلت تلك التعليقات في منشورات نشرها الغازي على وسائل التواصل الاجتماعي بعد بدء النزاع، حيث استخدم عبارة تقول: "من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر". وقد اعتبر البعض هذا التصريح دعوة لتدمير إسرائيل، بينما اعتبره آخرون دعوة لتحقيق المساواة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.



وبعد توقف اللاعب عن النشاط الرياضي، قرر نادي ماينز إعطاء الغازي فرصة لإعادة التأهب بناءً على التزامه بقيم النادي. سيعود الغازي إلى التمارين ومشاركة المباريات "قريبا" بناءً على هذا القرار. الغازي، البالغ من العمر 28 عامًا، انضم إلى ماينز هذا الصيف قادمًا من نادي إندهوفن بعقد لمدة عامين.

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