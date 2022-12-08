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الخميس، 08-12-2022 04:06 م

ما حقيقة تهديد رونالدو بمغادرة معسكر البرتغال في كأس العالم؟

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الوكيل الإخباري - نفى الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، ما تردد عن تهديد كريستيانو رونالدو بمغادرة معسكر المنتخب في كأس العالم بسبب جلوسه احتياطيًا.

وبدأ رونالدو (37 عاما) أول ثلاث مباريات في قطر وسجل هدفا أمام غانا، لكنه جلس على مقاعد البدلاء أمام سويسرا بعدما بدا غاضبا من قرار سانتوس باستبداله خلال الهزيمة 2-1 من كوريا الجنوبية في ختام دور المجموعات.

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‏ونشرت صحيفة "ريكورد" البرتغالية تقريرًا، اليوم الخميس، قالت فيه كريستيانو رونالدو هدد بالرحيل عن معسكر منتخب البرتغال في كأس العالم بعد علمه بجلوسه على دكة البدلاء في مباراة سويسرا.


وأكد الاتحاد البرتغالي في بيان رسمي على تفاني قائد المنتخب في سبيل نجاح الجميع، والوصول إلى أبعد نقطة في المونديال.

يذكر أن فرناندو سانتوس مدرب البرتغال قال إن كريستيانو رونالدو "صديق وقائد حقيقي" بعد أن استبعد المهاجم المخضرم من التشكيلة الأساسية خلال الفوز الساحق 6-1 على سويسرا في دور الـ16 بكأس العالم لكرة القدم، يوم الثلاثاء الماضي.

وقال المدرب المخضرم قبل مواجهة سويسرا إن تصرف رونالدو لم يعجبه، وتوقع البعض أن يستبعده من التشكيلة الأساسية في دور الـ16، وهو ما حدث.

لكن سانتوس أشاد بالهداف التاريخي للمنتخبات عقب التأهل لمواجهة المغرب في دور الثمانية.

وقال لهيئة التلفزيون والإذاعة البرتغالية: "قرار عدم البدء برونالدو لأسباب متعلقة بأسلوب اللعب، وبما فكرت به من أجل ديناميكية المباراة".

وأضاف: "أنا ورونالدو أصدقاء منذ سنوات كثيرة، كل شيء تمت تسويته بشكل كامل، وأعطى مثالا على أنه قائد حقيقي".

ولم يغب رونالدو عن تشكيلة البرتغال الأساسية في البطولات الكبرى منذ 2008، في مواجهة أخرى أمام سويسرا، بينما تألق بديله جونسالو راموس وسجل ثلاثة أهداف.

 

 

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