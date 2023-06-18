الأحد 18-06-2023
الوكيل الاخباري

الأوقاف تقرر تعديل موعد صلاة عيد الأضحى إلى الساعة السابعة صباحاً

"قراصنة وضحايا".. 17 ألف جريمة الكترونية أمام القضاء منذ 2019 أحدثها الشعوذة الرقمية

تشكيل لجنة وزارية لمجلس بلدي بني عبيد - أسماء

3760 طنا من الخضار ترد للسوق المركزي اليوم

الإدارة المحلية تُحدد شروطاً لأماكن بيع وذبح الأضاحي في المحافظات

بلدية اربد تضع شروطاً لحظائر الاضاحي وتحدد 13 موقعاً للبيع - أسماء

التعليم العالي يعلن صرف مستحقات المنح والقروض للعام الجامعي 2022-2023

شكاوى من تعطل النظام الإلكتروني لتصاريح العمل والوزارة ترد

بلدية المفرق تعفي مربي وتجار المواشي من رسوم خدمات الحظائر

الأرصاد: الانقلاب الصيفي وبداية فصل الصيف فلكياً الأربعاء القادم

الأحد، 18-06-2023 12:49 م

ما سر ارتداء منتخب البرازيل للزي الأسود للمرة الأولى في تاريخه ضد غينيا؟

620231895822857726859


الوكيل الإخباري -  يخوض المنتخب البرازيلي لكرة القدم مباراته الودية أمام غينيا بزي أسود بالكامل للمرة الأولى في تاريخه، وذلك في إطار محاربة العنصرية، حسب الاتحاد المحلي للعبة السبت.

وسيواجه أبطال العالم خمس مرات غينيا وديا في برشلونة السبت، على أن يرتدي زملاء مهاجم ريال مدريد الإسباني، فينيسيوس جونيور الذي عين من قبل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السويسري جاني إنفانتينو لرئاسة لجنة خاصة لمحاربة العنصرية، قمصانا سوداء بدلا من الصفراء المعتادة.

وكان فينيسيوس ضحية إساءات عنصرية خلال مباراة فريقه أمام فالنسيا في الدوري الإسباني في 21 مايو، ما أثار ردود أفعال غاضية.

وكتب الاتحاد البرازيلي عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "يوم البرازيل! يوم لخطوة مهمة في محاربة العنصرية!!!".

وأضاف "ضد العنصرية لا توجد لعبة. لأول مرة في التاريخ، سيرتدي المنتخب البرازيلي زيا أسود بالكامل لمواجهة غينيا على ملعب كورنيا-إل برات في برشلونة. دعونا نذهب للنصر داخل الملعب وخارجه. كفى عنصرية في كرة القدم والمجتمع. لنذهب معا".

اضافة اعلان

 

 

ملاعب 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6202318105338951470021

مودريتش على موعد مع قرار مصيري

620231811746414510896

رئيس رابطة الليجا: تمنيت عودة ميسي.. ولكن!

6202318112353646437765 (1)

آرسنال يخشى مفاجآت السيتي في صفقة كبرى

6202318112821165036332

شاهد.. رد فعل رونالدو بعد أن اقتحم مشجع الملعب وحمله عاليا

6202318114137566979461

المنتخب الوطني لكرة السلة يبدأ معسكره التدريبي في ليتوانيا

6202317115430101454862

مودريتش يحسم موقفه من عرض الهلال السعودي الضخم

أخبار متعلقة
6202319728438899790

رابطة الليغا تحسم الجدل بشأن قدرة برشلونة على ضم ميسي

520232892527413196430

البرازيل تهزم نيجيريا وتبلغ دور الـ16 لمونديال الشباب

5202327102334574083930

نجل الأسطورة زيدان يكشف عن المنتخب الذي سيمثله

52023279591950635160

ميسي في ذيل أولويات برشلونة

520232794931968837120

اللاعبة المجالي تحترف في الأهلي السعودي

52023279414316516158

الفيفا يعاقب الاتحاد السعودي