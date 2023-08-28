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الإثنين، 28-08-2023 04:00 م

ما مدى خطورة إصابة فينيسيوس؟

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الوكيل الإخباري - أشارت تقارير صحافية إسبانية اليوم الإثنين، إلى أن نجم ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس جونيور، سيخضع للفحوصات الطبية لتحديد مدى خطورة إصابته.

وتعرض النجم البرازيلي فينيسيوس إلى إصابة في عضلة الفخذ الخلفية لقدمه اليمنى، في مباراة ريال مدريد أمام سيلتا فيغو، السبت الماضي.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية اليوم الإثنين، إن "البرازيلي شعر بعدم الراحة في الجزء الخلفي من عضلة ساقه اليمنى واليوم سيجري أشعة رنين مغناطيسي للتعرف على مدى إصابته بالضبط".

بينما كتبت صحيفة ذا أثلتيك: "الفحوصات الأولية التي أجريت على فينيسيوس يومي السبت والأحد، كانت سيئة وتشير إلى أن اللاعب سيغيب لمدة شهر ونصف الشهر".

وغادر "فيني" بعد ربع ساعة فقط من انطلاق مباراة سيلتا والريال، التي انتهت بفوز "الملكي" 1-0 من توقيع الوافد الجديد الدولي الإنجليزي جود بيلينغهام.

ملاعب 

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