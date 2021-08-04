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الأربعاء، 04-08-2021 04:43 م

ما هي ' عدم الأهلية ' التي تسببت بإقصاء الأردنية بشناق من الأولمبياد

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الوكيل الإخباري - أنس عشا
منذ انتهاء سباق "400" متر ضمن منافسات ألعاب القوى في أولمبياد طوكيو "2020" وإقصاء اللاعبة الأردنية عليا بشناق من المنافسات بسبب " عدم الأهلية"، بدأ رواد مواقع التواصل الإجتماعي بتداول معلومات مغلوطة حول لياقة أو وزن اللاعبة، ونوعية التدريبات وحتى أن البعض اعتقد أن للأمر علاقة بالتجهيزات الرياضية الخاصة بها.اضافة اعلان



 
موقع ملاعب بحث بقوانين السباق وتوصل للبند 17.3.1 والذي تسبب بإقصاء بشناق من السباق، وهو يتعلق بخروج اللاعبة من مسارها أثناء السباق مما يتسبب بتداخلها بمسار إحدى المنافسات، والعقوبة تكون بالإستبعاد من المنافسة التي تُعد من الأصعب .

وتعد بشناق من أهم لاعبات ألعاب القوى عربيا ومحليا وسبق لها التتويج بالعديد من الألقاب الإقليمية والقارية، وبالطبع فإن مشاركتها في الأولمبياد سترفع من خبراتها للمنافسات المقبلة .

 




 

 


 

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