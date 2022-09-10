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السبت، 10-09-2022 04:25 م

ما هي قيمة الجوائز المالية للهلال والزمالك في كأس "سوبر لوسيل" ؟

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الوكيل الإخباري - توج الهلال السعودي بكأس "سوبر لوسيل" بفوزه على الزمالك المصري بركلات الترجيح 4-1 بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة التي جمعتهما أمس الجمعة على ملعب "لوسيل" في قطر، بالتعادل 1-1.

وأقيمت هذه المباراة "الودية" بمناسبة افتتاح ملعب "لوسيل" أكبر الملاعب لنهائيات مونديال "قطر 2022".

وبعد تتويجه بكأس "سوبر لوسيل" سيحصل الهلال على جائزة مالية قدرها 1.5 مليون دولار أمريكي، فيما سيحصل الزمالك على مليون دولار.

وكانت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، الجهة المسؤولة عن تنفيذ مشاريع البنية التحتية لاستضافة كأس العالم "قطر 2022"، أعلنت في أغسطس الماضي، أن ملعب "لوسيل"، أكبر الملاعب الثمانية المخصصة لاستضافة مباريات المونديال، والذي يتسع لأكثر من 80 ألف مشجع، سيحتضن مباراة كأس "سوبر لوسيل"، بين بطل الدوري السعودي وبطل الدوري المصري.

وتوج نادي الزمالك بلقب الدوري المصري والهلال بالدوري السعودي في الموسم الماضي، ليضمنا المنافسة على لقب كأس "سوبر" لوسيل" في ملعب "لوسيل".

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