مبابي: تنبأت بمصير تورام.. ولم يستمع إلي!

الوكيل الإخباري - حدد كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، سبب أزمة زميليه عثمان ديمبلي وراندال كولو مواني، منذ انضمامهما لصفوف الفريق، مطلع الموسم الجاري.

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وأشار مبابي في مؤتمر صحفي قبل مواجهة جبل طارق، مساء السبت، في تصفيات يورو 2024 "لقد انضم ديمبلي ومواني إلى ناد جديد، لذا تذبذب المستوى أمر طبيعي".



وأضاف "إنهما في المسار الصحيح، لكنهما يتأقلمان ببطء، أحاول التحدث معهما، ودمجهما مع الفريق بأفضل ما أستطيع".



في سياق متصل، أشاد قائد الديوك بزملائه في هجوم المنتخب، قائلا "ديمبلي وجيرو ومواني، أقوياء للغاية، ويسجلون الأهداف، نحن محظوظون بهم، فكل منهم لديه مواصفات مختلفة".



كما تحدث كيليان مبابي أيضا عن ماركوس تورام، مهاجم إنتر ميلان، كاشفا "لقد تحدثت معه كثيرا، أنه سيتحول مع مرور الوقت إلى رأس حربة، وكان لا يستمع إلي".



وأتم مبابي تصريحاته في هذا الشأن "ماركوس تورام لديه كل المقومات التي تجعل منه أقوى رأس حربة، وأتحدث معه يوميا في معسكر المنتخب، لقد اتخذ المسار الصحيح".



ويلمع تورام (26 عاما) في مركز رأس الحربة مع فريقه إنتر ميلان الإيطالي، حيث سجل 5 أهداف، هذا الموسم.



أما عثمان ديمبلي، لم ينجح في هز الشباك مع بي إس جي، ويشارك كولو مواني على فترات متقطعة تحت قيادة المدرب الإسباني، لويس إنريكي.

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