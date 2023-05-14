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الأحد، 14-05-2023 03:56 م

مبابي رفض ميسي من أجل نجم برشلونة

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الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي فرنسي عن بعض كواليس صفقة انتقال ليونيل ميسي التاريخية إلى باريس سان جيرمان، في صيف 2021.

وكان باريس قد ضم ميسي عبر صفقة مجانية، عقب فشل برشلونة في تسجيل العقد الجديد للبرغوث نتيجة عوائق اقتصادية.

ووفقا لشبكة "لو سبورت 10"، فإن مبابي لم يكن مؤيدا لما وصفته ب"انقلاب القرن" المتمثل في صفقة انتقال ميسي إلى ملعب حديقة الأمراء.

وأكدت أن النجم الفرنسي "كان يرغب حينها في التعاقد مع النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن السابق وبرشلونة الحالي".


وأشارت إلى أن "ارتباط ليفاندوفسكي بعقد مع بايرن ميونخ في ذلك الوقت صعب أمر ضمه، لذلك فضلت إدارة باريس سان جيرمان ألا تفوت فرصة التوقيع مع ميسي".

يذكر أن العديد من التقارير أكدت وجود توتر بين ميسي ومبابي في الموسم الأول للبرغوث بحديقة الأمراء، حيث كان الأول يقود "المجموعة اللاتينية" في باريس، بينما تواجد كيليان على رأس "حزب الفرنسيين" في غرفة الملابس.

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