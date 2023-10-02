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الإثنين، 02-10-2023 05:04 م

مبابي على رأس قائمة سان جيرمان لمواجهة نيوكاسل

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الوكيل الإخباري - أعلن لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، قائمة فريقه لمواجهة نيوكاسل، مساء الأربعاء على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن الجولة الثانية لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وجاء على رأس القائمة "عثمان ديمبلي وكيليان مبابي، إلى جانب أشرف حكيمي وجونزالو راموس وكولو مواني".

وتضم قائمة باريس، كلا من:

"كيلور نافاس - أشرف حكيمي - دانيال أوجارتي - ماركينيوس - كيليان مبابي - فابيان رويز - جونزالو راموس - عثمان ديمبلي - دانيلو - فيتينيا - لوكاس هيرنانديز - كولو مواني - نوردي موكيلي - كارلوس سولير - باركولا - إيمري - سكرينيار - تيناس - دوناروما".

وكان سان جيرمان قد فاز في الجولة الأولى أمام بوروسيا دورتموند، بهدفين دون رد، بينما تعادل ميلان مع نيوكاسل دون أهداف.

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