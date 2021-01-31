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الأحد، 31-01-2021 02:21 م

مبابي في ريال مدريد !! .. خيارات على طاولة الملكي لتمويل الصفقة

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الوكيل الإخباري _ تُعد إدارة نادي ريال مدريد العدة للتحرك في الصيف القادم، من أجل ضم كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، على الرغم من يقينهم بأن عملية توقيعه لن تكون سهلة.

 وتسببت جائحة فيروس كورونا في أزمة مالية صعبة للنادي الملكي، لكنهم يعلمون الحاجة الملحّة للتوقيع مع نجم من العيار الثقيل، لإضفاء الحياة على مشروعهم الجديد، وعدم تفويت الفرصة التي أتيحت لضم مبابي في عام 2017.


وحسب تقرير لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن إدارة الفريق الباريسي تفكر حاليا في طرق الانفصال عن مبابي هذا الصيف قبل انتهاء عقده في عام 2022، في ظل رغبة الإدارة في ضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

 وباتت إدارة عملاق فرنسا أمام احتمالين، الأول هو أن يجدد مبابي عقده، والثاني هو عدم رغبته في ذلك، لذا سيكون قرار البيع هو الأقرب هذا الصيف مقابل رسوم تتراوح بين 150 و160 مليون يورو.

 ويمتلك ريال مدريد 125 مليون يورو، يمكن نظريا استخدامها للتعاقد مع نجم كبير، لذلك سيتعين عليهم بيع بعض اللاعبين، إذا أرادوا التعاقد مع الشاب الفرنسي.

ويهتم باريس سان جيرمان، بالبرازيلي بفينيسيوس جونيور وتيبوت كورتوا نجمي الريال، لكن الحارس ليس على خيارات البيع بالنسبة للفريق الأبيض، لكن يمكن زج صفقة الشاب البرازيلي في المفاوضات.

ويحصل مبابي على صافي راتب سنوي يصل إلى 18 مليون يورو، أي نصف ما يتقاضاه زميله البرازيلي نيمار، لكنه من الممكن أن يصبح اللاعب الأعلى أجرا في قلعة "البرنابيو"، في حالة انضمامه هذا الصيف.

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المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

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