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الخميس، 04-01-2024 03:55 م

مبابي: لدي اتفاق مع الخليفي بشأن مستقبلي

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الوكيل الإخباري - علق الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، على مستقبله في الموسم المقبل.

وينتهي عقد مبابي مع باريس في الصيف المقبل، ويحق له التوقيع مع أي نادٍ مجانا، بدءًا من شهر يناير الجاري.

وقال مبابي، في تصريح أبرزه فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على حسابه بشبكة "إكس": "لم أتخذ أي قرار بشأن مستقبلي. لم أقم بأي اختيار حتى الآن".

وأضاف المهاجم الفرنسي: "لا أحد يتحدث عن وضعي داخل النادي.. هذا ليس موضوعًا للحديث".

وتابع مهاجم باريس سان جيرمان: "لم أتخذ قراري، ولكن لدينا اتفاق مع الرئيس ناصر الخليفي يضمن حماية جميع الأطراف".

واختتم: "إن التركيز في باريس ينصب على الفريق وليس على وضعي".

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