مبابي متفائل بشأن حصد الكرة الذهبية 2023

الوكيل الإخباري - يتطلع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا، للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للعام الجاري 2023



وصرح مبابي عبر قناة (تي إف 1) الفرنسية "الحديث عن الجوائز الفردية يبقى أمرا صعبا، لأنه يجب أن تقدم نفسك وتبذل أقصى جهد لتلفت أنظار الناس".



أضاف "هل المعايير الجديدة أن تبهر الأعين وتكون مؤثرا؟ أعتقد أن هذه المعايير تنطبق علي، التصويت متروك للجماهير، سنرى ما سيحدث، لكنني متفائل".



وختم كيليان مبابي "ارتداء شارة قيادة منتخب فرنسا، فخر كبير وتجربة مهمة تكسبني خبرات عديدة يوميا، لكن زملائي يساعدوني كثيرا لأكون في أفضل حالة ذهنية".



ويرتدي مبابي (24 عاما) شارة قيادة منتخب فرنسا بعد انتهاء منافسات مونديال 2022 علما بأنه فاز بلقب الدوري الفرنسي وحصل أيضا على جائزتي أفضل لاعب والهداف، بخلاف الحذاء الذهبي لهداف مونديال قطر برصيد 8 أهداف.

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