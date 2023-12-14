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الخميس، 14-12-2023 03:54 م

مبابي محبط رغم تأهل باريس سان جيرمان

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الوكيل الإخباري - أكدت صحيفة ليكيب الفرنسية أن النجم كيليان مبابي يشعر بالإحباط رغم تأهل باريس سان جيرمان إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.

قالت الصحيفة إن "الدولي الفرنسي لا يشعر بالرضا بسبب أن النادي الباريسي أهدر فرصة تصدر مجموعته بدلاً من التأهل عن طريق الحلول في الوصافة".

وأشارت إلى أن البي إس جي أصبح أمام خيار خوض مواجهة من العيار الثقيل، في ثمن النهائي أمام الأندية التي احتلت المركز الأول في دور المجموعات.

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ولفتت إلى أن مبابي أبدى استيائه من إهدار الفريق لخمس فرص محققة أمام بروسيا دورتموند في اللقاء الذي انتهى بالتعادل 1-1.


ونقلت الصحيفة تصريحات للمدرب الإسباني لويس إنريكي أكد خلالها أن شعور مبابي بالإحباط أمراً طبيعياً، لأنه في المقابل مع إهدار هذا العدد الكبير من الفرص كان من الممكن أن يستقبل الفريق هدفاً في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

 

ملاعب

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