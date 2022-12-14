مبابي وجريزمان على رأس التشكيل المتوقع لفرنسا أمام المغرب

الوكيل الإخباري - قرر ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، الدفع بالقوة الضاربة للديوك، في مواجهة المغرب، بنصف نهائي كأس العالم.



ويلتقي منتخب فرنسا، مع نظيره المغربي، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب البيت، في نصف النهائي الثاني لمونديال قطر 2022.



وبحسب موقع "هوسكورد" العالمي، فقد قرر ديشامب مهاجمة المغرب بأربعة لاعبين، هم أنطوان جريزمان وعثمان ديمبلي وأوليفييه جيرو وكيليان مبابي.



ومن المتوقع أن يكون تشكيل فرنسا كالتالي:



حراسة المرمى: هوجو لوريس



الدفاع: ثيو هيرنانديز - دايوت أوبامكيانو - رافائيل فاران - جوليس كوندي



الوسط: أدريان رابيو - أنطوان جريزمان - أوريلين تشواميني



الهجوم: كيليان مبابي - أوليفييه جيرو - عثمان ديمبلي



ويلتقي الفائز من تلك المواجهة في المباراة النهائية، مع منتخب الأرجنتين الذي أقصى كرواتيا بعدما تغلب عليها بثلاثية نظيفة.

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