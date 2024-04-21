مبابي وحكيمي يقودان قائمة باريس أمام ليون

الوكيل الإخباري - أعلن لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة أولمبيك ليون اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة 30 بالدوري الفرنسي.

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واختار إنريكي للمباراة 21 لاعبا، حيث يغيب الظهير الأيسر البرتغالي نونو مينديس كإجراء احترازي، بينما يتواجد الثنائي كيليان مبابي وأشرف حكيمي على رأس القائمة.



وجاءت خيارات إنريكي على النحو التالي:



نافاس، حكيمي، ماركينيوس، رويز، مبابي، جونسالو راموس، عثمان ديمبلي، أسينسيو، دانيلو، فيتينيا، لي كانج إن، كولو مواني، موكيلي، سولير، باركولا، زاير إيمري، بيرالدو، سكرينيار، مايولو، أرناو تيناس، ودوناروما.



ويعتلي سان جيرمان قمة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 63 نقطة بينما يحتل أولمبيك ليون المركز الثامن برصيد 41 نقطة.



وكانت مباراة الدور الأول انتهت بفوز عريض لسان جيرمان على ليون بنتيجة 1/4.

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