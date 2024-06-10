مبابي يتعرض لإصابة جديدة قبل يورو 2024

الوكيل الإخباري - غاب الفرنسي كليان مبابي عن التشكيلة الأساسية لمنتخب "الديوك" أمام ضيفه الكندي، في المباراة الدولية الودية بينهما مساء الأحد، ضمن استعداداته لخوض نهائيات كأس أمم أوروبا 2024.



ويسابق كيليان مبابي نجم ريال مدريد الجديد، الزمن ليصبح جاهزا مع انطلاقة مشوار منتخب فرنسا في بطولة "يورو 2024".



وأفادت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن يعاني من كدمة في إحدى ركبتيه، تعرض لها خلال المباراة الودية ضد لوكسمبورغ يوم الأربعاء الماضي.



وأشارت إلى أن نجم باريس سان جيرمان السابق، انضم لمعسكر فرنسا، وهو يسابق الزمن للتعافي من آلام في الظهر.



يذكر أن منتخب فرنسا سيبدأ غمار نهائيات النسخة الـ17 من بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، التي تستضيفها ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري، وحتى 14 يوليو 2024، بمواجهة نظيره النمساوي يوم الاثنين 17 يونيو الجاري، ضمن مباريات المجموعة الرابعة (D) التي تضم أيضا كلا من منتخبي هولندا وبولندا.

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