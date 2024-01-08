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الإثنين، 08-01-2024 03:51 م

مبابي يتفق مع ريال مدريد

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الوكيل الإخباري - حسم كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان قراره النهائي بشأن خطوته المقبلة في فترة الانتقالات الصيفية بنهاية الموسم الجاري.

أكدت شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية في خبر عاجل مساء الأحد "كيليان مبابي سينضم لصفوف ريال مدريد في الموسم المقبل".

وأضافت أن النجم الباريسي توصل لاتفاق مع مسؤولي النادي الملكي خلال الأيام القليلة الماضية.

وينتهي تعاقد كيليان مبابي (25 عاما) مع بي إس جي بنهاية الموسم الجاري في 30 يونيو/حزيران 2024.

وصرح مبابي منذ أيام قليلة أنه لم يحسم بعد قراره النهائي، قائلا "لدي اتفاق مع رئيس النادي ناصر الخليفي، لا أتسكع في حسم القرار".

ويلعب مبابي بصفوف بي إس جي منذ صيف 2017 قادما من موناكو مقابل 180 مليون يورو.

وكان النجم الفرنسي على وشك الانتقال إلى ريال مدريد مجانا في صيف 2022 إلا أنه جدد عقده مع باريس سان جيرمان في اللحظات الأخيرة.

يشار إلى أن صحيفة "تايمز" البريطانية، ذكرت اليوم أن مبابي لا تعجبه محاولات ريال مدريد للتعاقد معه مجانا، وبدأ التفكير في خيارات أخرى مثل ليفربول.

وأضافت أن كيليان، 25 عاما، لا يريد أن يتحكم ريال مدريد في مستقبله ومصيره في ظل منح النادي الملكي مهلة للاعب تنتهي منتصف الشهر الجاري.

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