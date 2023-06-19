مبابي يثير الجدل مجددا بتصريح ناري عن مستقبله

الوكيل الإخباري - أثار كيليان مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان الجدل مجددا بتصريحات جديدة حول مستقبله في الفترة القادمة.



ويتواجد مبابي مع منتخب فرنسا الذي يستعد لمواجهة اليونان اليوم الاثنين، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة دوري الأمم الأوروبية يورو 2024.



وقال مبابي في تصريحات لشبكة "تيليفوت": "الكثير من الأشياء يمكن أن تحدث في غضون عام خاصة في ناد مثل باريس سان جيرمان".



وأصر قائد منتخب فرنسا أنه لن يرحل عن باريس سان جيرمان هذا الصيف، قائلًا: "لن أقرر مستقبلي حتى عام 2024 ".



وأثار مبابي، حالة من الجدل بسبب تصريحاته الأخيرة والتي أكد خلالها أنه سيرحل عن الفريق الباريسي بنهاية عقده ولن يمدده ورفض التعليق على أخبار انتقاله لريال مدريد ليوجه ضربة جديدة لهم.

اضافة اعلان

ملاعب