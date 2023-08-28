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الإثنين، 28-08-2023 12:57 م

مبابي يحسم مصيره مع سان جيرمان

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الوكيل الإخباري - حسم تقرير صحفي فرنسي، الأحد، الأنباء المتعلقة بمستقبل كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.

وذكرت شبكة "تيليفوت" الفرنسية: "مبابي مستمر مع سان جيرمان خلال الموسم الجاري، وباريس تراجع عن قرار بيعه هذا الصيف على أمل إقناعه بالتجديد".

وأشارت الشبكة إلى أن هناك 3 خيارات أمام كيليان مبابي صاحب الـ 24 عاما سيستقر على أحدهم خلال المرحلة المقبلة.

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وأضافت: "الخيار الأول هو التجديد لمدة عام إضافي، والتركيز على التحديات التي تواجه الفريق ومن ثم النظر في مسألة بيعه الصيف المقبل".

وواصلت: "الخيار الثاني هو التجديد لمدة طويلة، ليصبح مبابي قائدا لمشروع سان جيرمان طوال السنوات المقبلة، وهو ما يتمناه الفريق الباريسي".

وأردفت: "الخيار الثالث هو بقاء الوضع على ما هو عليه، وانتهاء عقد مبابي بنهاية الموسم الجاري، ليصبح حرا في صيف 2024".


وينتهي عقد مبابي في حديقة الأمراء بنهاية الموسم الجاري، وسط أنباء تفيد باحتمالية انتقاله لريال مدريد سواء في سوق الانتقالات الصيفي الجاري أو الصيف المقبل.

 

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