الأحد 24-01-2021
الوكيل الاخباري

اعتماد رخص المهن المنتهية للعامين الماضيين لإصدار تصاريح العمل

الجامعة الأردنية تبدأ بصرف مستحقات طلبتها المتميزين اليوم

المعونة للوكيل : مساعدات نقدية لهذه الفئة خلال الشتاء

النواب يحيل مشروع قانون تنظيم الموازنة إلى لجنته المالية

توضيح هام من وزير المالية

الملك يفتتح مستشفى العقبة الميداني

الصناعة لـ الوكيل: لن نتردد بتحديد سقف سعري لأي سلعة إذا كان هناك مغالاة

توصيتان هامتان للعمل على حسر وباء كورونا

وزارة المالية : لا تغيير هذا الشهر على موعد صرف الرواتب

تصريح حكومي جديد بشأن الوضع الوبائي

الأحد، 24-01-2021 12:56 م

مبابي يحسم موقفه بعد تهديدات باريس سان جيرمان

100-133725-mbappe-real-madrid-psg_700x400


الوكيل الإخباري - ألمح بشكل أكثر وضوحا النجم كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، لرفضه تجديد تعاقده مع فريقه الباريسي، خلال الفترة الحالية، بسبب رغبته في الرحيل.

وينتهي تعاقد مبابي الذي انتقل لباريس سان جيرمان في صيف عام 2017 مقابل 170 مليون يورو، في نهاية موسم 2021-2022.

ويخوض مبابي حاليا جولة مفاوضات مع إدارة باريس سان جيرمان التي تريد تجديد التعاقد معه، ولكنه في الوقت ذاته يحلم بالانتقال لريال مدريد الإسباني.


وقال مبابي في تصريحات عقب مباراة الأمس: "حاليا أتفاوض مع النادي، وأجد نفسي أفكر كثيرا في الأمر".

وأضاف: "إذا قمت بالتجديد فهذا يعني أنني سأظل هنا لسنوات عديدة".

وأوضح: "تحدثت مع النادي بشأن المشروع الرياضي، أنا أفكر في ذلك لأنني أعتقد إذا وقعت سأكون مع باريس على المدى الطويل، أنا سعيد للغاية هنا مع الجماهير التي تساعدني دائما".

وأتم بقوله: "يجب علينا حسم القرار قريبا، ولو كان قراري بنعم، كنت سأقوله اليوم، لا أريد توقيع عقد جديد، وبعد عام أطلب الرحيل، فإذا وقعت سأكون هنا طويلا".

وكان ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، قد علق على رفض مبابي ونيمار التجديد بقوله: "لن نبكي لهم من أجل التجديد، فمن يريد المغادرة سيكون عليه الانتظار حتى نهاية عقده".

اضافة اعلان
 

المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
b9a6844a74435dafa2ca92628ba4e816

الإفلاس يهدد برشلونة

_104984734_gettyimages-1041920874

محمد صلاح ينتقد الوضع في ليفربول

1220201993617479009701 (Custom)

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

زين-الدين-زيدان-2

ريال مدريد يعلن عن بديل زيدان

99-141617-messi-ronaldo-retire-after-four-years_700x400

ميسي ورونالدو يرفضان عرضا ضخما للتوجه الى السعودية

120212395313306077899

محمد صلاح يتعرض للهجوم من الاعلام المصري

أخبار متعلقة
120213151052997551156

ميسي يقرر البقاء في برشلونة حتى الاعتزال

1568739108-6e7a7445-4ef8-4f93-9565-2926e7a7dca9 (Custom)

ريال مدريد يطرد 6 نجوم من أجل عيون مبابي

9DBE47E238630

أرسنال يبحث خطف نجم سان جيرمان