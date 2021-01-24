مبابي يحسم موقفه بعد تهديدات باريس سان جيرمان

الوكيل الإخباري - ألمح بشكل أكثر وضوحا النجم كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، لرفضه تجديد تعاقده مع فريقه الباريسي، خلال الفترة الحالية، بسبب رغبته في الرحيل.



وينتهي تعاقد مبابي الذي انتقل لباريس سان جيرمان في صيف عام 2017 مقابل 170 مليون يورو، في نهاية موسم 2021-2022.



ويخوض مبابي حاليا جولة مفاوضات مع إدارة باريس سان جيرمان التي تريد تجديد التعاقد معه، ولكنه في الوقت ذاته يحلم بالانتقال لريال مدريد الإسباني.





وقال مبابي في تصريحات عقب مباراة الأمس: "حاليا أتفاوض مع النادي، وأجد نفسي أفكر كثيرا في الأمر".



وأضاف: "إذا قمت بالتجديد فهذا يعني أنني سأظل هنا لسنوات عديدة".



وأوضح: "تحدثت مع النادي بشأن المشروع الرياضي، أنا أفكر في ذلك لأنني أعتقد إذا وقعت سأكون مع باريس على المدى الطويل، أنا سعيد للغاية هنا مع الجماهير التي تساعدني دائما".



وأتم بقوله: "يجب علينا حسم القرار قريبا، ولو كان قراري بنعم، كنت سأقوله اليوم، لا أريد توقيع عقد جديد، وبعد عام أطلب الرحيل، فإذا وقعت سأكون هنا طويلا".



وكان ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، قد علق على رفض مبابي ونيمار التجديد بقوله: "لن نبكي لهم من أجل التجديد، فمن يريد المغادرة سيكون عليه الانتظار حتى نهاية عقده".



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المصدر : ملاعب



