مبابي يخون ريال مدريد من أجل أموال باريس سان جيرمان

الوكيل الإخباري _ حدد كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، شروطه من أجل تجديد تعاقده مع فريقه، والذي ينتهي في صيف عام 2022.



وانتقل مبابي لصفوف باريس سان جيرمان، في صيف عام 2017، قادما من موناكو الفرنسي مقابل 170 مليون يورو.



ويأتي حديث مبابي مع باريس سان جيرمان بشأن تجديد تعاقده مع الفريق، في ظل اهتمام ريال مدريد الإسباني بالحصول على خدماته في الصيف المقبل.





وكشفت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، أن مبابي طلب من باريس سان جيرمان، مجموعة من الضمانات الرياضية من أجل تجديد تعاقده مع الفريق.



وأوضحت أن مبابي طلب من ليوناردو المدير الرياضي بشكل واضح، ضمان وجود فريق مميز قادر على حصد دوري أبطال أوروبا، وليس كما هو الحال في السنوات الماضية.





وأشارت إلى مبابي يرى بأنه حال مغادرته باريس، سيخسر الكثير من الأموال، حيث أنه يحصل أسبوعيا على مليون و400 ألف يورو، وهو ما لن يحصل عليه في أي فريق.





وأكدت أن تداعيات فيروس كورونا، تمنع ريال مدريد من منح مبابي راتب سنوي يتخطى حاجز الـ 20 مليون يورو سنويا.

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المصدر : ملاعب



