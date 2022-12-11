الأحد 11-12-2022
الوكيل الاخباري

المركزي يصدر تعليمات تنظيم إجراءات الخدمات المالية المفتوحة

توزيع الكهرباء توضح : لهذه الأسباب ترتفع فاتورة الكهرباء خلال الشتاء - فيديو

حوارية في المنتدى الاقتصادي حول الخطة التنفيذية لرؤية التحديث

عقل يتوقع انخفاض أسعار المحروقات محلياً بداية العام الجديد

الضمان: صرف الرصيد الادخاري بعد 10 أيام من تاريخ التقديم

الملك يهنئ المغرب بتأهل منتخبه إلى دور نصف النهائي لبطولة كأس العالم

المواصفات تعلن البدء بالتحقق من عدّادات صهاريج الغاز المنزلي

القبض على 3 تجار للمخدرات في قضيتين منفصلتين في الرمثا والمفرق

التربية: تحويل مستحقات معلمي الإضافي إلى البنوك اليوم

11396 جلسة محاكمة عن بعد في الأردن الشهر الماضي

الأحد، 11-12-2022 01:48 م

مبابي يرد على رسالة حكيمي قبل مواجهة منتخبيهما في نصف نهائي المونديال

1220221112435454746278


الوكيل الإخباري -  رد النجم الفرنسي، كيليان مبابي على تدوينة نشرها زميله في باريس سان جيرمان، الدولي المغربي، أشرف حكيمي، وذلك قبل مواجهة منتخبي بلديهما يوم الأربعاء في نصف نهائي مونديال "قطر 2022".

وبعد تأكد مواجهة المغرب مع فرنسا في نصف نهائي مونديال قطر، أمس السبت، وجه حكيمي عبر حسابه في موقع "تويتر" رسالة لزميله وصديقه مبابي، حيث كتب: "أراك قريبا يا صديقي".

اضافة اعلان

 

 

 

ورد مبابي على الرسالة بوضع ثلاثة قلوب تحت تدوينة الظهير المغربي.

 


 

 

 

ومنذ انتقال حكيمي إلى باريس سان جيرمان قبل موسمين، توطدت علاقته بمبابي، ويظهر الثنائي معا كثيرا خارج الملعب، كما أنهما لا يفترقان في تدريبات الفريق الباريسي.

ولكنهما هذه المرة سيكونان متنافسين على أرض الملعب، عندما يلتقي المغرب مع فرنسا الأربعاء المقبل في نصف نهائي مونديال قطر.

 

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1220221114453495306433

أول تعليق من كين بعد إهداره ركلة الجزاء ضد فرنسا بكأس العالم

122022111490542650677

بالفيديو.. الكشف عن الكرة الجديدة لنهائي كأس العالم 2022

1220221112309866802475

قفزة المونديال التاريخية.. هل حطم المغربي النصيري رقم رونالدو القياسي؟

1220221112614940584861

موعد نهائي كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

1220221111653303881851

بونو يأسر قلوب ملايين العرب بتصرف مثير

12202211104928541736020

أغرب لقطة طريفة في مباراة المغرب والبرتغال بمونديال قطر 2022

أخبار متعلقة
11202224133859281140645

بالصور.. إسبانيا تبدأ الإعداد لموقعة ألمانيا

11202224102223275583135

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة البرازيل وصربيا في كأس العالم قطر 2022

11202224105444258349341

ترتيب هدافي كأس العالم قطر 2022

1120222493551824573366

على وشك بدء مغامرة جديدة .. رونالدو يوجه رسالة لمشجعيه

112022249309685713798

برشلونة يوافق على بيع مهاجمه لعملاق البريميرليج

1120222491452629780380

رد وزير الرياضة السعودية بشأن "ميسي الوجه السياحي للمملكة" (فيديو)