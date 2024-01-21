مبابي يصعد بباريس في كأس فرنسا

الوكيل الإخباري - فاز باريس سان جيرمان بسهولة على مضيفه أورليانز بنتيجة 4-1 رد مساء اليوم السبت، ليتأهل لدور ال16 لكأس فرنسا.



يدين بي إس جي بهذا الانتصار لنجمه كيليان مبابي الذي سجل الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 16 و63 من ركلة جزاء.



وصنع كيليان الهدفين الثالث والرابع لزميليه البرتغالي جونسالو راموس وسيني مايولو في الدقيقتين 72 و88، بينما سجل سان روف هدف أورليان الوحيد في الدقيقة 86.



لم يمنح بي إس جي فرصة لمنافسه لالتقاط الأنفاس وهدد مرماه بمحاولات خطيرة منذ البداية أولها بركلة حرة سددها ماركو أسينسيو وأبعدها حارس أورليانز من المقص الأيسر.



وفي الدقيقة 14 ارتقى راندال كولو مواني لركلة ركنية بضربة رأس بجوار القائم الأيسر.



وكسر العملاق الباريسي صمود منافسه سريعا بهدف سجله كيليان مبابي بعد تعاون رائع من الثنائي أسينسيو وكولو مواني.



لم يتعرض كيلور نافاس حارس مرمى بي إس جي سوى لاختبار وحيد في الدقيقة 35 بتسديدة بعيدة المدى أمسكها الحارس الكوستاريكي بثبات.



وفي الدقائق الأخيرة سدد أسينسيو كرة بجوار القائم بينما تصدى حارس أورليانز لتسديدة أخرى من مبابي.



واصل بي إس جي ضغطه الهجومي الكاسح في الشوط الثاني وكان أكثر فاعلية بفضل هدف ثان سجله مبابي من ركلة جزاء.



وعاد كيليان ليسدد بجوار القائم في الدقيقة 71 وبعدها بثوان لعب كرة عرضية قابلها جونسالو راموس برأسه في الشباك مسجلا الثالث.



اطمأن لويس إنريكي للنتيجة ليدفع بعدد من اللاعبين الشباب من على مقاعد البدلاء مثل زاير إيمري وإيثان مبابي وسيني مايولو.



ولكن أصحاب الأرض نجحوا في تسجيل هدف شرفي من ركلة ركنية قابلها سان روف بقدمه على يسار كيلور نافاس، حارس مرمى بي إس جي.



لكن مبابي واصل عزفه المنفرد وأهدى تمريرة متقنة للاعب الشاب مايولو ليسجل هدفا رابعا بلمسة رائعة.



واحتسب الحكم دقيقتين وقت بدل ضائع، كاد خلالها كيليان مبابي أن يسجل هدفا خامسا إلا أن حارس المرمى تصدى للكرة بثبات.

اضافة اعلان

ملاعب