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الأحد، 12-03-2023 01:33 م

مبابي يصيب ريال مدريد بالملل.. وحالة واحدة لإتمام الصفقة

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الوكيل الإخباري -  وضع نادي ريال مدريد قيودا حول ارتباطه بالتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، في الصيف المقبل.

وينتهي عقد مبابي مع باريس في صيف 2024، مع إمكانية التمديد حتى 2025 بموافقة الطرفين.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن مستقبل كيليان في "حديقة الأمراء" عاد مرة أخرى ليكون مصدر شك، مع خروج سان جيرمان من دوري أبطال أوروبا.

وأضافت: "لكن ريال مدريد لم يعد يهتم بكلمات مبابي عن مستقبله عقب مباراة بايرن ميونخ، رغم أنه ما زال يثير إعجاب مسؤولي الملكي".

وزادت: "تصرفات كيليان أفقدته الكثير من الكيمياء التي ربطته بقميص الميرنجي، كما أن سلوكه وتصريحاته أصابت الفريق الملكي بالضجر والملل وعدم التصديق".

وأوضحت أن ريال مدريد يشعر بالملل من السيناريو الذي يكرره مبابي (بعد أن صرح بأنه ينوي حصد لقب الدوري الفرنسي ثم سيرى ما سيحدث)، خاصة أن هذا الأمر حدث أيضًا في آخر موسمين.

وتابعت "ماركا": "ريال مدريد سيحافظ على موقفه كمراقب للمشهد فقط. ولن يراهن على وجود الفرنسي في الصفقات المحتملة للموسم المقبل".

وواصلت: "الميرنجي سينظر إلى صفقة مبابي، إذا نجح اللاعب في الانفصال بمفرده عن سان جيرمان، لأن النادي الملكي ليس لديه النية لدخول مفاوضات مع باريس".

وختمت: "يعرف قادة ريال مدريد أن سان جيرمان لن يجعل أي اتفاق ممكنًا أبدًا، وأن النادي الأبيض هو العدو الآن، فلا مفاوضات سهلة، كما حدث في صيف 2021".

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