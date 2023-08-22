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الثلاثاء، 22-08-2023 04:15 م

مبابي يضع ريال مدريد أمام حدث غير مسبوق

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الوكيل الإخباري - اقترب ريال مدريد من حدث غير مسبوق في تاريخه خلال الموسم الحالي.

وكانت إدارة ريال مدريد حجزت القميص رقم 9 لكيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، لذا لم يستحوذ عليه أي لاعب حتى الآن.

ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، اقترب ريال مدريد من خوض موسم مع ترك القميص رقم 9 فارغا للمرة الأولى في تاريخ النادي الملكي.

وأشارت إلى أن كل اللاعبين الذي خاضوا دقائق في ريال مدريد، لا يستطيعون تغيير قميصهم إلى رقم 9.

وأوضحت أن هناك 5 لاعبين فقط في صفوف الميرنجي لديهم الفرصة لنيل القميص التاريخي هذا الموسم، هم أردا جولر وفيرلاند ميندي وداني سيبايوس وألفارو أودريوزولا وناتشو فيرنانديز.

وذكرت الشبكة الإسبانية أن إدارة ريال مدريد لا تزال تحجز الرقم لمبابي هذا الصيف، حيث ينتظر الرئيس فلورنتينو بيريز، استقبال مكالمة قد تغير كل شيء خلال الفترة المتبقية من الميركاتو.

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