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الأربعاء، 21-02-2024 03:05 م

مبابي يضغط على ريال مدريد بطلب أخير

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الوكيل الإخباري - باتت صفقة انتقال كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد وشيكة للغاية.

ذكرت صحيفة "ليكيب" أن مبابي وريال مدريد يضعان حاليا اللمسات الأخيرة على إتمام التعاقد بينهما اعتبارا من أول يوليو/تموز المقبل.

وأضافت "رغم أنه ليس هناك شك في انتقال كيليان إلى العاصمة الإسبانية لكن هناك تفاصيل صغيرة بحاجة لحسمها بشكل نهائي تمهيدا لإتمام الصفقة".

وأوضحت الصحيفة الفرنسية في صدر غلافها للعدد الصادر اليوم الأربعاء"المفاوضات سارية بين مبابي وريال مدريد في الأمتار الأخيرة".

وكشفت أن المحور الأخير في المفاوضات هو بند حقوق الصورة حيث يضغط مبابي بكل قوة لكي تكون في صالحه بنسبة أكبر.

وكانت تقارير صحفية ذكرت أن مبابي اختار الانضمام لريال مدريد الصيف المقبل وأبلغ ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي بهذه الرغبة.

ووصل الأمر أيضا إلى تأكيد أن اللاعب وقع عقدا مدته 5 مواسم وسيرتدي القميص رقم 10 وسيحصل على راتب سنوي قيمته 15 مليون يورو بخلاف 150 مليون يورو مكافأة توقيع موزعة على مدة العقد.

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