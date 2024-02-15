الخميس 15-02-2024
الوكيل الاخباري
 

الأورومتوسطي: الاحتلال الاسرائيلي يرتكب جرائم حرب في لبنان

التعاون الإسلامي تدين هدم المنازل في القدس المحتلة

اليونيفيل: استهداف المدنيين انتهاك للقانون الدولي وجرائم حرب

الملك يوجه رسالة الى المتقاعدين العسكريين

رئيس الديوان الملكي يلتقي شيوخا ووجهاء من سحاب وشباب من العقبة

وزير الأوقاف: لا نتوقع أي عوائق أمام حجاج عرب 48 العام الحالي

كلفة الحج المميز للعام الحالي بين 4700 و7 آلاف دينار

"المركزية تويوتا" تطلق تويوتا أوربان كروزر مايلد هايبرد سيارة الكروس أوفر العصرية والصديقة للبيئة في الأردن

وزير الأوقاف: بدء تسليم تصاريح الحج السبت المقبل ولمدة أسبوع

الاحتلال يعلن إصابة 11 ضابطا وجنديا في معارك غزة خلال 24 ساعة

الخميس، 15-02-2024 03:17 م

مبابي يعادل رقم محمد صلاح في دوري الأبطال

2202415112044803810977


الوكيل الإخباري - حقق الفرنسي كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان، رقمين مميزين خلال مباراة فريقه أمام ضيفه ريال سوسييداد الإسباني (2-0) في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

اضافة اعلان


وأحرز مبابي الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 58 من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "بارك دي برانس - Parc des Princes".

ورفع المهاجم الفرنسي رصيده إلى 4 أهداف في الموسم الحالي لدوري الأبطال "التشامبيونز ليغ"، والـ44 في مسيرته حتى الآن ضمن البطولة، سجلها خلال 68 مباراة بقميص سان جيرمان وفريقه السابق موناكو.

وأفادت شبكة "سكواكا" للإحصائيات، أن مبابي تساوى مع الثنائي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، والإيفواري المعتزل ديديه دروغبا برصيد 44 هدفا لكل منهم في دوري أبطال أوروبا.

ويسبق هذا الثلاثي 13 لاعبا آخر في لائحة هدافي دوري الأبطال، بحسب الشبكة، يتقدم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو برصيد 140 هدفا.

بينما أشارت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، إلى أن كيليان مبابي بات أول لاعب يسجل هدفا واحدا على الأقل في 10 مباريات متتالية بملعب فريقه ضمن البطولة القارية المرموقة.

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
2202415153255499171245

مانشستر سيتي مهدد بالطرد من دوري أبطال أوروبا

2202415125043268089821

السعودية تستضيف بطولة العالم لكرة الطاولة

2202415121839460683262 (1)

ريال مدريد يكافئ لونين بقرار جديد

2202415115842793127277 (1)

ليفربول يكشف موعد عودة محمد صلاح للمباريات

2202415113430748013944

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

2202415113334809592020

اختيار الحكم الصيني ما نينغ لإدارة بطولة كأس العالم 2026

أخبار متعلقة
220241313245118374687

مباريات دوري أبطال أوروبا من دور الستة عشر إلى النهائي

2202413115143956200760 (1)

تمديد عرض شراء 25% من أسهم مانشستر يونايتد

1202424123630310794507 (1)

ترتيب الرياضيين الأعلى أجرا في كل العصور

1202418111958192840421

كواليس جديدة في أزمة بنزيما والاتحاد السعودي

1202418113911202795296

تحديد طبيعة إصابة المولد ومدة غيابه

1202416135951854966298

أول تعليق من رونالدو بعد تتويج ميسي بجائزة ذا بيست