السبت 11-05-2024
الوكيل الاخباري
 

حماس: استمرار سيطرة الاحتلال على معبر رفح ينذر بكارثة إنسانية

مظاهرات في مدن ومناطق بريطانية للتنديد بالحرب على غزة

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة الى 34971

وفاة محاميان اثنان في الأردن - أسماء

شركات مصرية: الأردن سوق واعدة ومنصة دخول عربية مهمة

إربد: حفرية حسبة الجورة تتحوّل إلى مكرهة صحيّة

صحة غزة: 80 جثة في 3 مقابر جماعية بمجمع الشفاء

أمهات جنود إسرائيليين يقاتلون بغزة: أبناؤنا محبطون ولا يثقون في القيادة

الصين تسجل تسارعا في مؤشر التضخم

أفغانستان: ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات المفاجئة التي ضربت البلاد أمس إلى 200

السبت، 11-05-2024 12:34 م

مبابي يعلن رحيله عن باريس سان جيرمان

520241182346608664947


الوكيل الإخباري - أعلن كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان أخيرا رحيله عن الفريق، بعد مسلسل الانتقال الأطول عبر السنوات الماضية.

وقال مبابي في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي:

مرحبًا بالجميع، أنا كيليان وأردت الحديث معكم وقلت من البداية أني سأتحدث معكم حين يأتي الوقت المناسب، والآن أردت أن أعلن للجميع أن هذا عامي الأخير مع باريس سان جيرمان وأني لن أجدد عقدي.

المغامرة تصل لنهايتها في الأسابيع القليلة المقبلة وسألعب مباراتي الأخيرة في حديقة الأمراء يوم الأحد، وهناك الكثير من العواطف.

على مر سنوات عديدة حظيت بفرصة وشرف تمثيل أكبر أندية فرنسا، وواحد من الأفضل في العالم، وسمح لي بخوض تجربتي الأولى مع نادٍ عليه الكثير من الضغط، وبالنمو كلاعب بالتواجد بجوار بعض الأفضل في التاريخ والأبطال الكبار ومقابلة الكثير من الناس والنضج كرجل أيضًا، مع كل المجد وكل الأخطاء التي ارتكبتها.

أولًا أريد أن أشكر زملائي جميعا، وكل المدربين، أوناي إيمري وتوماس توخيل وماوريسيو بوتشيتينو وكريستوف جالتييه ولويس إنريكي، والمديرين الرياضيين ليوناردو ولويس كامبوس على مساعدتي دائمًا، وكل العاملين بالنادي الذين لا يراهم أحد من رجال الظل.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
520241182911440064066

ليفربول بانتظار الأموال السعودية لبيع محمد صلاح

520241182015919985116

فوز الفيصلي على مغير السرحان بدوري المحترفين

52024913145531846047

خطأ فادح ارتكبه حكم مباراة ريال مدريد وبايرن في الهدف الشبح

520249104437834553507 (1)

فريق كامل يغيب عن الاتحاد السعودي أمام الاتفاق

52024985627815772389

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

52024983324548716491

النشامى يعتذر عن عدم المشاركة ببطولة دبي

أخبار متعلقة
52024784735874065493

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

4202427153542369580950 (1)

رسميا.. ليستر سيتي يعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز

420242784124711192348

الرمثا يصعب موقف سحاب في دوري المحترفين

420242194751684608346

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

420241701155630041999

ريمونتادا باريس تلقي برشلونة خارج دوري الأبطال

42024168118564110367

عمر السومة يزف خبرا سارا لعشاق منتخب سوريا