مبابي يعلن رحيله عن باريس سان جيرمان

الوكيل الإخباري - أعلن كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان أخيرا رحيله عن الفريق، بعد مسلسل الانتقال الأطول عبر السنوات الماضية.



وقال مبابي في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي:



مرحبًا بالجميع، أنا كيليان وأردت الحديث معكم وقلت من البداية أني سأتحدث معكم حين يأتي الوقت المناسب، والآن أردت أن أعلن للجميع أن هذا عامي الأخير مع باريس سان جيرمان وأني لن أجدد عقدي.



المغامرة تصل لنهايتها في الأسابيع القليلة المقبلة وسألعب مباراتي الأخيرة في حديقة الأمراء يوم الأحد، وهناك الكثير من العواطف.



على مر سنوات عديدة حظيت بفرصة وشرف تمثيل أكبر أندية فرنسا، وواحد من الأفضل في العالم، وسمح لي بخوض تجربتي الأولى مع نادٍ عليه الكثير من الضغط، وبالنمو كلاعب بالتواجد بجوار بعض الأفضل في التاريخ والأبطال الكبار ومقابلة الكثير من الناس والنضج كرجل أيضًا، مع كل المجد وكل الأخطاء التي ارتكبتها.



أولًا أريد أن أشكر زملائي جميعا، وكل المدربين، أوناي إيمري وتوماس توخيل وماوريسيو بوتشيتينو وكريستوف جالتييه ولويس إنريكي، والمديرين الرياضيين ليوناردو ولويس كامبوس على مساعدتي دائمًا، وكل العاملين بالنادي الذين لا يراهم أحد من رجال الظل.

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