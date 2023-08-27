مبابي يقود باريس سان جيرمان لتحقيق انتصاره الأول في الدوري الفرنسي

الوكيل الإخباري - قاد النجم الفرنسي كيليان مبابي، فريقه باريس سان جيرمان لتحقيق انتصاره الأول في الدوري المحلي هذا الموسم، بفوزه على ضيفه لانس 2-0 لحساب الأسبوع الثالث من المسابقة، السبت.



وتقدم الإسباني ماركو أسينسيو لسان جيرمان في الدقيقة 45، ثم ضاعف مبابي النتيجة في الدقيقة 52.



وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، ظهر مبابي مجددا ليسجل هدفه الشخصي الثاني له في المباراة والثالث لفريقه في الدقيقة 90، قبل أن يحرز مورغان جويلفاوجي هدف تقليص الفارق لمصلحة لانس في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.



وهذا الفوز هو الأول لسان جيرمان في الدوري هذا الموسم بعد تعادله في الجولتين الماضيتين، ليرفع رصيده إلى خمس نقاط في المركز الرابع.

أما لانس الذي مني بهزيمته الثانية في ثلاث مباريات، فقد تجمد رصيده عند نقطة واحدة في المركز الـ15.

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