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الإثنين، 19-12-2022 04:40 م

مبابي يكسر صمته عقب خسارة نهائي المونديال

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الوكيل الإخباري -  كسر كيليان مبابي، نجم منتخب فرنسا، صمته عقب خسارة نهائي كأس العالم "قطر 2022" أمام الأرجنتين.

وتغلب راقصو التانجو في المباراة النهائية على فرنسا بركلات الترجيح (4-2)، بعد انتهاء الوقت الإضافي بالتعادل (3-3)، على ملعب لوسيل.

ونشر مبابي، على حسابه بشبكة "تويتر"، صورة تجمعه بكأس العالم، وأثناء حمل جائزة هداف المونديال، وكتب عليها: "سنعود".

وحصد الفرنسي كيليان مبابي، جائزة هداف كأس العالم (قطر 2022)، برصيد 8 أهداف.

وتفوق مبابي على الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي توقف رصيده عند 7 أهداف في المركز الثاني.

وساهم مبابي في فوز منتخب فرنسا بلقب كأس العالم 2018 عقب الفوز على كرواتيا في المباراة النهائية.

وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن مبابي بات ثاني لاعب في تاريخ كأس العالم، يسجل في نهائيين متتاليين للمونديال، بعد البرازيلي فافا في نسختي 1958 و1962.

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