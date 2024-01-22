مبابي يناور على جبهتي باريس وريال مدريد

الوكيل الإخباري - يواصل الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، مناوراته لحسم وجهته خلال الموسم المقبل.

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وينتهي عقد مبابي مع باريس في الصيف المقبل، ويحق للنجم الفرنسي، التفاوض والتوقيع مجانا مع أي فريق، بداية من يناير/كانون ثان الجاري.



ووفقا لصحيفة "سبورت"، فقد توصل مبابي إلى اتفاق مبدئي مع ريال مدريد بشأن الانتقال إلى صفوف الميرنجي في الصيف المقبل.



وكشفت الصحيفة أن جزءا من هذا الاتفاق، سيكون حصول مبابي على القميص رقم 10 الخاص بالنجم الكرواتي لوكا مودريتش.



ورغم ذلك، أكدت الصحيفة الإسبانية أن مبابي لا يزال يفتح الباب أمام باريس، ومستعدا للجلوس والاستماع إلى أي عرض جديد يقدمه الفريق الفرنسي من أجل التجديد.



وذكرت الصحيفة أن فرص انقلاب مبابي على اتفاقه مع ريال مدريد، وقبول عرض باريس، ليست كبيرة في الوقت الحالي.

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