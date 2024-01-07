مبابي يواجه اتهامات بالكذب

الوكيل الإخباري - يرى ديفيد دويليت، البطل الأولمبي الفرنسي والسياسي حاليا، أن كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، يكذب من أجل حماية فريقه.



وكان مبابي صرح مؤخرا بأنه لم يتخذ قراره بعد بشأن مصيره في الموسم المقبل، في ظل ارتباطه الوثيق بالانتقال لريال مدريد.



وقال دويليت، في تصريحات أبرزتها شبكة "لو سبورت 10" الفرنسية: "بالطبع لقد اتخذ مبابي قراره، لكنه يكذب ليحمي فريقه الذي يلعب فيه اليوم، والذي سيظل معه حتى يونيو/ حزيران المقبل".



وأضاف: "إذا أعلن مبابي قراره اليوم فهناك خطر تفجير الفريق.. هناك خطر زعزعة الاستقرار وهو أمر كبير".



واختتم: "متأكد من أن مبابي سيغادر، ولهذا السبب لم يعلن قراره حتى الآن، ولو كان يخطط للبقاء لأكد ذلك بالفعل".



وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في الصيف المقبل، ويستطيع التفاوض والتوقيع مجانا الآن مع أي ناد.

اضافة اعلان

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة

