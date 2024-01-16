مبابي يواصل عناده مع ريال مدريد

الوكيل الإخباري - واصل الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، عناده في المفاوضات مع ريال مدريد، خلال الموسم الحالي.



وينتهي عقد مبابي مع ناديه الفرنسي في الصيف المقبل، لكن من حقه التفاوض والتوقيع مع أي نادٍ، بدءًا من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري.



وذكرت العديد من التقارير، أن ريال مدريد قدم عرضًا لمبابي بشأن الانتقال إلى "سانتياجو برنابيو" مجانًا، ومنحه مهلة للرد حتى 15 يناير/ كانون الثاني الحالي.



لكن مبابي فضل منح نفسه المزيد من الوقت لحسم مستقبله، ولم يلتزم بالشرط الذي وضعه مسؤولو النادي الملكي.



وسبق أن منح ريال مدريد مهلة لقائده السابق سيرجيو راموس، من أجل الرد على عرض التجديد، وعندما وافق اللاعب على التوقيع بعد هذا الموعد، رفض النادي الملكي استكمال المحادثات.



يذكر أن ليفربول ينافس الميرنجي أيضا على صفقة مبابي، كما أن باريس سان جيرمان لم يستسلم مع المهاجم الفرنسي حتى الآن، ويحاول إقناعه بالتجديد.

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