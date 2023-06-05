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الإثنين، 05-06-2023 04:07 م

مبابي يودع ميسي بطريقة خاصة (فيديو)

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الوكيل الإخباري - حظي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان، بوداع مميز من زملائه فقط في مباراته الأخيرة مع فريقه بعكس جمهور نادي العاصمة الفرنسية.

ولعب ليو مباراته الأخيرة مع باريس سان جيرمان، السبت، في هزيمتهم أمام كليرمون في ختام مباريات الدوري المتوج به فريقه.

واستقبلت جماهير باريس، ميسي بجفاء كعادتهم وأطلقت صافرات استهجان ضده حين نطق اسمه قبيل انطلاق لقاء سان جيرمان ضد كليرمون.

ولكن ميسي حظي بدعم زملائه خاصة زميله في خط الهجوم، الدولي الفرنسي كيليان مبابي الذي كان لطيفا بما يكفي مع ليو وقدمه بفيديو قال فيه: "ليونيل ميسي، سبع كرات ذهبية، إنه هناك".

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ورحل ميسي عن الفريق الباريسي في ظل انتهاء تعاقده مع النادي في 30 يونيو الجاري، ليصبح حرا في الانتقال إلى أي فريق.


ويترقب الجميع قرار ميسي بشأن وجهته المقبلة بين أندية الهلال السعودي وإنتر ميامي الأمريكي وبرشلونة الإسباني.

 

 

 

ملاعب 

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